UZEB... sans nostalgie

Ceux qui couraient les concerts de jazz fusion dans les années 80 connaissent assurément UZEB, mais le groupe a suscité un si large engouement au Québec et en Europe qu'il compte des mélomanes de tout acabit parmi ses fidèles. Vingt-cinq ans plus tard, il effectue un retour fulgurant, qui le fera s'arrêter au Festi Jazz de Rimouski ce dimanche et au Palais Montcalm les 8 et 9 septembre.

«À quand le retour d'UZEB?» Alain Caron ne compte plus les fois où il s'est fait poser la question depuis le Festival de jazz de Montréal, en 1992, où le groupe a donné un ultime spectacle avant une pause qui s'est étirée pendant un quart de siècle.

Depuis, Michel Cusson, Paul Brochu et lui-même, tous de brillants instrumentistes, en ont profité pour construire leurs carrières individuelles. «Je ne me suis pas ennuyé d'UZEB, parce que [cette aventure], je l'avais faite à fond et que je me suis tellement investi dans l'après-UZEB que ça m'a nourri complètement», note le bassiste.

Les comparses se retrouvaient à l'occasion, entre amis. «On n'était pas nostalgiques, on rigolait avec ça. Mais le 25 ans arrivait, le quart de siècle, ce n'est pas rien, et on a réalisé l'importance, la lourdeur de ce chiffre-là. Soit on le laissait passer, soit on fait quelque chose. On a ressenti le désir de marquer ça.»

À l'approche de l'anniversaire, ils ont donc décidé de faire revivre le groupe sur scène le temps d'un été. «C'était aussi par plaisir, parce qu'on l'avait perdu, ce plaisir-là. Évidemment, on avait décidé d'arrêter parce qu'on avait d'autres choses à faire et qu'on avait pressé le citron, selon nous», raconte Alain Caron.

La complicité s'est réinstallée rapidement entre les musiciens, qui ont gagné en maturité et en dextérité. «Ça s'est fait tout seul. Individuellement, on est en forme, sur les instruments et physiquement. Et l'ADN d'UZEB est bien ancré. On a une manière de jouer qui se passe uniquement entre nous trois et c'est revenu en trois secondes.»

Michel Cusson à la guitare, Paul Brochu à la batterie et Caron à la basse sont au sommet de leur art. «On a 25 ans de maturité de plus, donc notre langage a évolué. Notre propos est plus précis, plus concentré, plus efficace, l'énergie est mieux répartie. Celle de nos 20 ans était plus dissipée. C'est la beauté de vieillir», constate le musicien. «On a encore la flamme au coeur. En ce moment, on est meilleurs que jamais. On ne pouvait pas revenir moins bons».

La réunion de deux mondes

Leurs fans - anciens et nouveaux, qui les ont connus à travers des enregistrements - ne demandaient pas mieux que de les retrouver. «Sans le savoir, on avait les éléments pour toucher beaucoup de gens», avance Alain Caron. «On est arrivé à une époque où le jazz s'est ouvert au monde, où le langage jazz pouvait se développer avec un son plus rock. On a réuni deux mondes qui ne se parlaient même pas avant. Je crois que c'est en grande partie la recette du succès qu'on a eu. Et puis, on n'est pas des musiciens enfermés dans leur trip. On l'a toujours partagé avec le public», indique-t-il.

UZEB en 1986 Archives La Presse, Armand Trottier

Après les spectacles, qui ressemblent «à de grosses réunions de famille», il n'est pas rare que le trio passe plus d'une heure à signer des autographes, à discuter et à serrer des mains.

Pour son retour, UZEB reprend ses anciennes pièces, avec des arrangements remis à neuf. «On a fait un tri. On s'est dit qu'il fallait que la musique soit adaptable au goût du jour et que les gens reconnaissent UZEB. Ç'a a pris une demi-heure», raconte le musicien.

Ils ont identifié une dizaine de pièces incontournables, dont UZEB Club et 60, rue des Lombards, dont il existe un vidéoclip, un exercice assez exceptionnel pour de la musique instrumentale. «On avait gagné le meilleur clip de l'année à MusiquePlus cette année-là», se souvient Alain Caron. Puis, ils y ont greffé d'autres de leurs compositions «qui auraient pu être écrites aujourd'hui» et, nouveauté, une section de cuivres.

Deux jours après la résurrection montréalaise, à la fin juin, UZEB jouait à Paris, puis a enchaîné les concerts en France (où le groupe a donné plus de 500 spectacles dans 100 villes différentes dans les années 80), en Israël et en Italie. «C'était complet. En quelques semaines, les billets étaient vendus. On pourrait être en tournée pendant deux ans, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire, parce que nos horaires individuels sont trop chargés. Dès le départ, on savait qu'on devrait refuser des choses. On l'assume», explique Alain Caron.

Tous les concerts sont enregistrés, «au cas où» les musiciens verraient la pertinence d'en faire un disque. «Il faudra que ce soit assez différent du dernier, qui était aussi un live», note-t-il.

Vous voulez y aller?

• Qui: UZEB

• Quand: 8 (complet) et 9 septembre à 20h

• Où: Palais Montcalm

• Billets: 81,50 $

• Infos: www.palaismontcalm.ca

*****

• Quand: 3 septembre à 19h30

• Où: salle Desjardins-Telus

• Billets: 45 $ (25 $ étudiants)