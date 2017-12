Rentrée théâtre et conte: tension et enchantement

Le cas Joé Ferguson, du 31 octobre au 25 novembre au Trident

Décrite comme «moitié suspense, moitié comédie dramatique», cette pièce de l'auteure de Québec Isabelle Hubert nous amène sur la trace d'une étudiante en criminologie qui débarque dans un village après qu'un crime grave y a été commis. Sylvie Drapeau, Joëlle Bond, Valérie Laroche et Steven Lee Potvin partageront les planches dans ce spectacle mis en scène par Jean-Sébastien Ouellette.

• CHSLD, du 24 octobre au 18 novembre à La Bordée

<p><em>CHSLD</em> à la Bordée</p>

Véronika Makdissi-Warren et le Théâtre Niveau Parking s'approprient l'acronyme bien connu et le remettent à leur main pour convier le public dans un «Centre d'humbles survivants légèrement détraqués». On nous promet «un regard tendre et humoristique sur la vulnérabilité de la vieillesse», alors que les personnages vivront toutes sortes d'aventures dans leur routine quotidienne.

• Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?, 29 et 30 octobre à la salle Albert-Rousseau

<em>Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? </em> Théâtre du Rideau Vert

À l'heure où les débats sur l'immigration et le multiculturalisme sont vifs, cette adaptation du film de Philippe de Chauveron tombe à point. Présentée au Rideau vert le printemps dernier, la pièce met notamment en vedette Rémi Girard dans le rôle d'un père dont les filles sont en couple avec un Chinois, un Juif et un Arabe... et qui souhaite que la quatrième trouve l'amour avec un Québécois pure laine.

• Hypo, 10 au 28 octobre à Premier Acte

<p>Nicola-Frank Vachon</p>

Un personnage confronté à sa propre mort, une complicité inattendue en sol inconnu. Dans ce premier texte porté à la scène, le comédien Nicola-Frank Vachon nous amène en Islande, dans ce qui est décrit comme un «huis clos dans le "grand dehors"». L'auteur partagera la scène avec la comédienne Mary-Lee Picknell, dans une mise en scène de Maryse Lapierre.

• L'hôpital des poupées, 14 au 26 novembre aux Gros Becs

<p><em>L'hôpital des poupées</em>, aux Gros Becs</p>

Voilà une deuxième occasion d'apprécier la plume d'Isabelle Hubert cette saison puisqu'elle a signé une adaptation du roman philosophique d'Ann Margaret Sharp. Mise en scène par Jean-Philippe Joubert, cette nouvelle création des Nuages en pantalon s'adresse aux spectateurs âgés de quatre ans et plus, qui seront invités à se poser plusieurs questions.

• Titus, du 17 novembre au 2 décembre au Périscope

<p>Édith Patenaude</p>

Avec Titus, Édith Patenaude et Les Écornifleuses abordent le texte le plus sanglant de Shakespeare en inversant les rôles : les personnages masculins seront ainsi portés par des actrices, dont Véronique Côté, Marie-Hélène Gendreau et Marie-Hélène Lalande. Mykalle Bielinski créera la musique de la pièce destinée à un public averti de 16 ans et plus.

• Un village en trois dés, du 19 au 22 décembre au Grand Théâtre

Fred Pellerin Photothèque Le Soleil, Erick Labbé

À voir les quatre salles Louis-Fréchette déjà pratiquement pleines qui l'attendent en décembre, pas de doute que Fred Pellerin fait toujours courir les foules. Le célèbre conteur revient dans la capitale avec un spectacle tout neuf, qui aborde les origines de son village, Saint-Élie-de-Caxton, et qui mettra de l'avant le personnage de la postière...

AUSSI À L'AFFICHE...

