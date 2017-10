Album de finissants: jouer à l'école...

«OK, guys, donnez-moi votre attention deux minutes... OK guys, pour de vrai!» Adressé à une vingtaine d'adolescents assis derrière des pupitres, le rappel à l'ordre est venu de la metteure en scène Anne Sophie Rouleau. Journée pédagogique oblige, ces élèves du secondaire n'avaient pas de cours, lundi. Ils «jouaient» plutôt à l'école pour les besoins de la pièce Album de finissants, à laquelle ils donneront corps au Périscope du 17 au 21 janvier.

Une quarantaine de jeunes fréquentant l'école Joseph-­François-Perrault et le Collège de Champigny prennent ces jours-ci part à une singulière expérience théâtrale. Aux côtés de cinq comédiens professionnels portant les mots de l'écrivain Mathieu Arsenault, ils forment deux choeurs qui s'adonneront en alternance à un ballet précis et un peu décalé inspiré de leur réalité scolaire : des mains qui se lèvent, des feuilles brandies à bout de bras, des corps qui s'affalent de plus en plus sur le pupitre à mesure que la «leçon» avance ou qui lâchent leur fou quand la cloche sonne la fin d'une période...

Cette routine scénique, l'éphémère troupe du Collège de Champigny s'affairait à la maîtriser lors de notre passage, sous la direction des instigatrices du projet, Anne Sophie Rouleau et Michelle Parent (qui interprétait pour les biens de la répétition tous les rôles parlant), et de l'assistante à la mise en scène Marie-Ève Archambault, qui dirigeait la danse avec rigueur... Mais dans la bonne humeur!

«D'emblée, la volonté, c'était d'offrir une tribune aux jeunes qui viendraient partager la scène avec nous. On voulait créer un espace pour les jeunes d'ici et de maintenant, dans leur diversité», explique la metteure en scène Anne Sophie Rouleau, qui a dans la foulée adapté pour la scène le texte Album de finissants de Mathieu Arsenault. Ici, il n'y a pas de récit ni de personnages définis, mais plutôt un exercice fragmenté décrit comme «une incursion dans la tête» de ceux qui quitteront sous peu les bancs de l'école secondaire.

«Les adolescents, on ne les voit pas médiatiquement, reprend Rouleau. Ou on les voit négativement, dans des reportages qui parlent de leur génération qui est ci ou ça. Sinon, ils n'ont pas tant d'espace de prise de parole. Surtout que quand on est adolescent, le dialogue avec les adultes n'est pas toujours très simple. En même temps, c'est un âge tellement intéressant... Quand tu finis le secondaire, c'est vraiment ton chemin que tu suis dans la vie.»

De là, selon la metteure en scène, la pertinence de convier dans chaque ville où s'arrête la pièce des choeurs locaux, composés de jeunes sélectionnés sur une base volontaire dans des écoles partenaires du projet. Le seul critère imposé par l'équipe est que les participants s'engagent à être présents lors des 35 heures de répétitions ainsi qu'aux représentations du spectacle.

«Zones de liberté»

Album de finissants, qui a évolué pendant deux ans au contact de quatre écoles de la région montréalaise, a désormais trouvé une forme plus définitive. Mais elle conserve des «zones de liberté» dans lesquelles les jeunes sont invités à prendre la parole en leur propre nom.

«Ça ne m'intéresse pas qu'ils jouent un jeune, résume Anne Sophie Rouleau. Ils jouent, mais plus au sens sportif. Il y a des règles du jeu, il y a des codes, ils sont dans l'action. Mais quand ils prennent la parole, on veut qu'ils soient eux-mêmes. C'est un défi quand tu places des amateurs avec des professionnels. Tu ne veux pas que les gens dans la salle se limitent à dire : "Ah, c'est cute." Le but n'est pas d'être cute, mais de voir qu'ils sont là pour vrai, qu'ils sont en train de me parler et qu'ils ont des choses à dire!»

À ce chapitre, Anne Sophie Rouleau estime que les spectateurs adultes trouvent parfois le propos d'Album de finissants «plus dur» que les ados. «C'est un spectacle qui est drôle, mais qui ne fait pas l'économie non plus de nous emmener dans des zones moins faciles», évoque celle qui ne cesse de s'étonner à quel point les adolescents sont «le reflet» de la société.

«Ils absorbent nos modes de vie, ils sont hyper ouverts sur le monde, observe-t-elle. Si je compare à moi, quand j'avais 16 ans au Lac-Beauport, mon univers, c'était la télé du Québec. Eux, ils sont vraiment super ouverts. Ça va vite dans leur tête, ils communiquent. Mais en même temps, ils sont stressés, ils sont inquiets. L'inquiétude qu'on ressent tous, ils la portent. Ils sont aussi beaucoup sous pression. Le spectacle se nourrit de ça. Et c'est un genre d'exutoire, aussi...»

Vous voulez y aller?

Quoi : Album de finissants

Quand : du 17 au 21 janvier

Où : Théâtre Périscope