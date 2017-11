Un automne chaud au petit écran

D'Occupation double, qui se déroulera sous le chaud soleil de Bali, en passant par des intrigues de nouvelles séries qui nous garderont au bout de nos sièges et par nos petits réconforts télévisuels, l'automne sera chaud au petit écran. Voici un aperçu de ce qu'on pourra voir au cours des prochains mois. Textes et recherche de Daphné Bédard et Josianne Desloges.

<em>Occupation double Bali</em> Fournie par V

Les plaisirs coupables

• Occupation double Bali (début le dimanche 1er octobre, 18h30, à V)

C'est LA grande «nouveauté» de l'automne de V, apportée par la productrice Julie Snyder, et probablement l'émission dont on est les plus impatients de voir les cotes d'écoute. Est-ce une bonne idée de ramener le concept d'Occupation double, qui regroupe des jeunes célibataires en quête d'amour et qui avait été un succès pendant 10 saisons à TVA? La première émission attirera sans aucun doute son lot de curieux, mais réussira-t-elle à conserver ses téléspectateurs pour la saison au complet? V a mis au rancart les populaires La guerre des clans et Taxi payant pour investir dans OD. Avec le dynamique Jay Du Temple (photo) à l'animation, l'émission pourrait bien connaître un nouveau souffle et devenir notre plaisir coupable. En plus de la diffusion du dimanche au jeudi, les vrais mordus pourront syntoniser MusiquePlus le dimanche 20h et du lundi au mercredi 19h pour regarder OD+ en direct, animée par Marina Bastarache.

AUSSI:

Barmaids, saison 2 (début le jeudi 31 août, 21h30, à MusiquePlus)

Coup de foudre (début le lundi 18 septembre, 17h30, à V)

Un souper presque parfait (début le lundi 18 septembre, 18h, à V)

Les nouveautés qui nous allument

<em>Olivier</em> ©Éric Myre

• Faits divers (début le lundi 11 septembre, 20h, à ICI Radio-Canada Télé)

Cette nouvelle série policière à l'humour noir sera l'occasion de suivre en parallèle une enquête policière et les déboires des criminels. Réalisée par Stéphane Lapointe (Tout sur moi), elle met en vedette Isabelle Blais, du côté des justiciers, et Fabien Cloutier, du côté des malfrats (photo ci-contre). Avec le succès remporté par District 31, la télé publique a décidé de miser sur une autre série policière. Reste à voir si les téléspectateurs embarqueront dans l'histoire.

• La vraie nature (début en octobre -date et heure à confirmer- à TVA)

On aimait beaucoup Accès illimité qui recueillait les confidences des stars un peu partout dans le monde. On risque fort d'avoir un coup de coeur également pour la nouvelle émission La vraie nature, animée par Jean-Philippe Dion. Trois personnalités (Isabelle Boulay est l'une des artistes qui ont confirmé leur présence) se retrouvent dans un chalet pendant 24 heures. Elles parleront de leur enfance et des moments marquants de leur carrière. Une approche qui donnera certainement lieu à de belles confidences.

• Trop (début le lundi 11 septembre, 19h30, à ICI Radio-Canada Télé)

Virginie Fortin campe Anaïs, une trentenaire attachante et survoltée dans Trop, qui a connu une première vie sur le Web et qui sera diffusée cet automne à ICI Radio-Canada télé. Avec sa soeur, interprétée par Évelyne Brochu, elle traversera des hauts et des bas. Un premier texte comique et touchant pour Marie-Andrée Labbé, alors que Chloé Robichaud et Louise Archambault signent la réalisation. Si on se fie à la bande-annonce, Trop pourrait rapidement devenir notre petit bonbon de l'automne.

• Blue Moon (début le mercredi 13 septembre, 21h, à TVA)

Déjà diffusée sur addikTV, la série Blue Moon arrive à TVA. Écrite par Luc Dionne, elle met en vedette Karine Vanasse dans le rôle de Justine Laurier, une experte en explosifs qui prend la direction de la compagnie paramilitaire de son père, Blue Moon. Elle aura à confronter ses idées à l'ex-bras droit de son paternel, Benoît (Luc Picard). Une série à l'intrigue bien ficelée, qui tient le spectateur en haleine. Pour ceux qui ont déjà vu la saison 1, la deuxième saison de Blue Moon sera diffusée dès le mercredi 22 novembre, 21h, à addik TV. La troisième saison a aussi déjà été tournée.

• Olivier (début le lundi 11 septembre, 21h, à ICI Radio-Canada Télé)

Adaptation du livre autobiographique Dans mes yeux à moi de Josélito Michaud, la nouvelle série de Serge Boucher (Aveux, Apparences, Feux) raconte l'histoire d'Olivier, un enfant adopté dès sa naissance et balloté d'une famille à l'autre. Un portrait en huit épisodes de ce petit jusqu'à l'âge adulte avec l'histoire du Québec des années 60 à 80 en arrière-plan. Une série qui touchera les coeurs sans aucun doute.

AUSSI:

Le monde selon Chuck (diffusée depuis le 22 août, 19h30, à CASA)

Pour les adeptes de documentaires

<p><em>Belles ordures</em></p>

• En prison (diffusée depuis le 23 août, 21h, à Z)

L'univers de la prison est pour le moins intrigant pour quiconque n'a jamais pénétré ses murs. En prison est une incursion dans l'établissement de Bordeaux, où sont regroupés 1400 criminels. On suit les membres du personnel dans leurs interventions auprès des détenus.

• Belles ordures (début le mercredi 30 août, 20h, à Historia)

On entre dans l'univers des scrapeurs, ces arpenteurs de vidanges qui récupèrent des métaux avant qu'ils soient perdus à jamais dans les sites d'enfouissement. On y suit Michel et Patrice, qui sillonnent les Basses-Laurentides, mais aussi des artisans qui donnent une seconde vie aux objets et aux meubles mis à la rue.

• Huissiers (début le vendredi 22 septembre, 20h, à V)

Le quotidien des professionnels du droit, souvent mal aimés et mal compris, qui se retrouvent souvent en première ligne devant des contrevenants, est fait de saisies, d'expulsions et de mandats.

• Une année chez les Groulx (début : le jeudi 12 octobre, 20h, à Canal Vie)

Le documentaire Bienvenue chez les Groulx diffusé en 2015 avait suscité tellement de réactions que Canal Vie a décidé d'en faire une série. Il faut dire que la famille Groulx est attachante! Couple dans la trentaine, Tara et Pascal sont parents de neuf enfants de 15 ans et moins. Un phénomène assez rare au Québec, il faut l'admettre. On suit le quotidien de cette famille de la rentrée des classes aux vacances d'été.

AUSSI:

Le Cirque Alfonse, une affaire de famille (début le mercredi 18 octobre, 19h30, à ARTV)

Tu ne m'as pas tuée (diffusée depuis le mardi 22 août, 22h, à Moi & Cie)

Pour les férus de variétés

<em>La voix junior 2</em> Olivier Samson Arcand

• ICI On chante (début le vendredi 15 septembre, 20h, à ICI Radio-Canada Télé)

Éric Salvail, Marina Orsini, René Simard, Debbie Lynch-White, Isabelle Boulay, Joël Legendre et Mario Tessier font partie des personnalités qui verront leurs fantasmes musicaux devenir réalité. L'imitatrice Véronic DiCaire les épaulera dans leurs performances, dont on verra aussi les coulisses.

• La voix junior 2 (début le dimanche 24 septembre, 19h, à TVA)

Deuxième saison de cette émission qui met en vedette de jeunes chanteurs talentueux de 7 à 14 ans. Marie-Mai, Marc Dupré et Alex Nevsky les encadreront.

AUSSI:

En mode Salvail (début le lundi 18 septembre, 22h, à V)

Les personnages qu'on a hâte de retrouver

<em>Les Simone</em> Fournie par ICI Radio-Canada Télé

• District 31, saison 2 (début le lundi 11 septembre, 19h, à ICI Radio-Canada Télé)

• Les Simone, saison 2 (début le mercredi 13 septembre, 21h30, à ICI Radio-Canada Télé)

• Boomerang, saison 3 (début le lundi 11 septembre, 19h30, à TVA)

• L'imposteur, la suite, saison 2 (début le lundi 11 septembre, 21h, à TVA)

• Les pêcheurs, saison 5 (début le mercredi 13 septembre, 21h, à ICI Radio-Canada Télé)

• Unité 9, saison 5 (début le mardi 12 septembre, 20h, à ICI Radio-Canada Télé)

• L'heure bleue, saison 2 (début le mardi 12 septembre, 21h, à TVA)

• L'Échappée, saison 2 (début le lundi 11 septembre, 20h, à TVA)

• Au secours de Béatrice, saison 4 (début le mercredi 20 septembre, 20h, à TVA)

• O', saison 6 (début le mardi 12 septembre, 20h, à TVA)