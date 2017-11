Quand les policiers doivent jouer les psys

Cette fois, Claire Lamarche accompagne des policiers lors de leur patrouille au coeur de Montréal, une occasion de mesurer les problèmes auxquels ils doivent faire face, à savoir où tirer la ligne entre «police ou psy».

Il semblerait qu'il y ait beaucoup plus de gens perturbés que de voleurs. L'inspecteur Vincent Richer, chef du poste de quartier 21, révèle qu'en un an, on compte 33 000 appels liés à la santé mentale (100 par jour). Dorénavant, des désespérés, des aînés confus, des gens seuls aux prises avec une psychose forment l'essentiel de la clientèle ayant besoin d'aide. Pour répondre plus adéquatement à ces besoins criants, on a formé des policiers RIC (Réponse en intervention de crise) afin de mieux contrôler les interventions selon les cas.