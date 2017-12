Fin de messe festive pour la rentrée de Télé-Québec

Christian Bégin termine haut la main la première saison de Y'a du monde à messe. Chaque semaine, l'émission a fidélisé près de 350 000 personnes. Le vendredi 8 septembre, 21h, à Télé-Québec, l'animateur transforme son plateau en rampe de lancement pour la nouvelle programmation 2017-2018.

Durant deux heures, nous y verrons une trentaine de vedettes, dont plusieurs nouvelles têtes telles que Pierre-Yves En as-tu vraiment besoin? McSween, comptable professionnel agréé qui animera L'indice McSween, les jeudis, 19h30; la journaliste Marie-Louise Arsenault, qui a reçu le mandat de décoder ce que les médias ne disent pas à Mag Médias, les jeudis, 21h; et Pierre-Yves Lord, sacré nouvel Homme en or en relève à Jean-Philippe Wauthier, les vendredis, 21h.

On ramène aussi à l'horaire une nouvelle version en 10 épisodes du National d'impro 2017, les mardis, 22h.

On retrouve également Patrick Lagacé, Richard Martineau, Normand Brathwaite, Guylaine Tremblay, Bianca Gervais, Josée di Stasio et les «futées» Geneviève O'Gleman et Alexandra Diaz, de même que Martin Picard et bien d'autres qu'on reverra à différents moments de l'horaire hebdomadaire, à compter du lundi 11 septembre.

• Claude Gingras, aussi redouté qu'aimé

Nul besoin d'être un féru de musique classique pour apprécier le documentaire Claude Gingras, critique, sur celui qui fut à l'emploi de La Presse pendant une soixantaine d'années. S'il existait un mot plus fort, plus puissant que «passionné», il le mériterait. Au cours des décennies, il a accumulé quelque 150 000 33-tours et CD.

Cet inconditionnel de Bruckner et de Chostakovitch aime tellement la musique qu'il pardonne difficilement les écarts que pourraient se permettre chefs d'orchestre, musiciens ou chanteurs à la partition du compositeur qu'il garde sur ses genoux pour suivre religieusement l'oeuvre en question. D'ailleurs, au concert ou à l'opéra, il préfère se tenir à l'écart des spectateurs pour ne pas être distrait, pour garder toute sa concentration. Et c'est avec beaucoup de fébrilité, d'inquiétude et d'anxiété que les artistes attendent la publication du lendemain pour connaître son verdict.

La sensibilité du critique, qui a côtoyé maestros, prodiges et grands du bel canto, soucieux de l'emploi du mot juste, n'hésite pas à livrer son opinion même si ce n'est pas ce que l'artiste souhaite lire. Bien que rigoureusement honnête, Claude Gingras est un homme original, attachant, qui porte allègrement ses 84 ans. 1001 vies, ce samedi, 21h, à Radio-Canada.

• Dans l'ombre des vedettes

On sait que les artistes les plus suivis se déplacent avec un ou des gardes du corps. Mais comment fonctionne cette surveillance de tous les instants? Le documentaire Sécurité de stars - Les dessous donne un accès privilégié à l'organisation du travail. Le spécialiste Tyrone Foster, qui a travaillé avec Céline Dion, Madonna, Marie-Mai, Bruce Springsteen, AC/DC et Oprah Winfrey, possède une solide expérience de tous les cas de figure possibles qu'un garde du corps peut rencontrer. De leur côté, les stars parlent du genre de relations qu'elles entretiennent avec leurs protecteurs. À TVA, le mardi 5 septembre, 19h.

• En vrac

Après un spectacle au Colosseum du Caesars Palace, à Las Vegas, Céline Dion, maintenant à l'aube de ses 50 ans, a bien voulu s'entretenir avec Josélito Michaud et faire le point sur sa vie, qui a pris une nouvelle tangente depuis le départ de son mari et gérant, René Angelil. À son témoignage s'ajoutent les commentaires de sa mère qui, auteure de sa première chanson, Ce n'était qu'un rêve, explique à quoi elle rêvait pour sa benjamine. Céline au-delà des rêves, le vendredi 8 septembre, 19h, à Radio-Canada.