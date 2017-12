Rentrée musique classique: la saison des retrouvailles

Lemieux et Spinosi, Violons du Roy, jeudi 28 septembre à 20h, Palais Montcalm

Lorsqu'elle évoque ses débuts et ses plus précieux collaborateurs, Marie-Nicole Lemieux ne manque jamais de mentionner Jean-Christophe Spinosi. Le chef français viendra diriger les Violons du Roy et la contralto pour un concert dédié aux airs de Rossini, de Mozart et de Haydn. Il s'agit d'une première réunion de Lemieux, Spinosi et des Violons en sol québécois.

• Rigoletto, Opéra de Québec, 21 octobre à 19h, 24, 26 et 28 octobre à 20h, Grand Théâtre

<p>Gregory Dahl interprètera Rigoletto à l'Opéra de Québec en octobre.</p>

Après avoir jeté un oeil aux versions de Rigoletto qu'il était possible de reprendre à Québec, Grégoire Legendre a finalement décidé de créer une toute nouvelle production du célèbre opéra de Verdi. Les mélomanes retrouveront le baryton canadien Gregory Dahl dans le rôle du bouffon cynique, aux côtés de Raphaëlle Paquette (Gilda), de Steeve Michaud (Le Duc) et de Geneviève Lévesque (Maddalena). Dans une mise en scène de François Racine, sous la direction musicale de Derek Bate.

• Bertrand Chamayou joue Strauss, OSQ,8 novembre à 20h et 9 novembre à 10h30, Grand Théâtre

<p>Le pianiste français Bertrand Chamayou sera l'un des invités de l'OSQ.</p>

Le directeur musical de l'Orchestre symphonique de Québec retrouvera lui aussi un complice de longue date en la personne du pianiste Bertrand Chamayou, qu'il avait déjà invité en 2014. Celui qui nous a laissé un excellent souvenir en duo avec la violoncelliste Sol Gabetta au Club musical la saison dernière jouera la Burlesque de Richard Strauss, dans un programme qui comprendra aussi la Huitième symphonie de Dvorák.

• Janine Jansen et ses invités, Club musical de Québec, 4 décembre à 20h, Palais Montcalm

<p>La violoniste Janine Jansen sera l'invitée du Club musical en décembre.</p>

Décembre devrait être illuminé par le passage à Québec de la violoniste Janine Jansen, artiste en résidence à Carnegie Hall cette saison, et de ses invités, le clarinettiste Martin Fröst, le violoncelliste Torleif Thedéen et le pianiste Lucas Debargue. Ils joueront des pièces de Szymanowski, de Bartók et de Messiaen en duo, en trio et en quatuor.

• Cantates de Bach pour Noël, La Chapelle de Québec et les Violons du Roy, 13 et 14 décembre à 20h, Palais Montcalm

Quatre cantates de Bach dédiée à Noël et au jour de l'An, à quelques jours des vacances de fin d'année, qui plus est avec La Chapelle de Québec et les Violons du Roy sous la houlette de Bernard Labadie? Le rendez-vous s'annonce mémorable. La mezzo-soprano irlandaise Paula Murrihy, le ténor britannique Thomas Hobbs et le baryton allemand Detlef Roth seront les solistes pour ce concert.

• Terre des hommes, Quatuor Arthur-LeBlanc et les Violons du Roy, jeudi 14 septembre à 20h, Palais Montcalm

• Lefèvre et le concerto de Québec, OSQ, mercredi 20 septembre à 20h et jeudi 21 à 10h30, Grand Théâtre

• Sondra Radvanovsky (soprano) et Anthony Manoli (piano), Club musical, dimanche 22 octobre à 20h, Grand Théâtre

• Concert des 500 ans des Rhapsodes, samedi 28 octobre à 19h, Palais Montcalm

• L'International des musiques sacrées de Québec (20e anniversaire), du 2 au 5 novembre, lieux à déterminer

• Edgar et ses fantômes 2, du 28 novembre au 2 décembre, Grand Théâtre