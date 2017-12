Rentrée disques: plein les oreilles

Albums anglophones

• St. Vincent, Masseduction, 13 octobre

St. Vincent, alias Annie Clark, est mûre pour lancer son cinquième album. La chanteuse et guitariste, qui avait signé le mémorable Love This Giant (2012) avec David Byrne et avait raflé un Grammy avec son album éponyme, a partagé un premier extrait, New York, inspiré de sa rupture avec le mannequin Cara Delevingne. Depuis ses débuts, l'Américaine est en ascension constante et si cette nouvelle cuvée est sans faux pas, ce pourrait être l'occasion pour l'artiste de 34 ans d'élargir encore davantage son public.

• Foo Fighters, Concrete and Gold, 15 septembre

Quatre ans après l'inégal Sonic Highways, trois après sympathique mini-album Saint Cecilia, les Foo Fighters refont surface. Dave Grohl, qui a pleinement retrouvé l'usage de sa jambe - on se rappellera la tournée où il jouait assis sur son trône, interrompue à Québec par un violent orage - a décidé cette fois de s'associer au réalisateur Greg Kurstin (Pink, Sia, The Shins). Deux extraits ont déjà vu le jour et des invités pourront être entendus sur l'enregistrement, notamment Paul McCartney et Alison Mosshart (The Kills, The Dead Weather).

• Boogát, San Cristóbal Baile Inn, 6 octobre

Le rappeur originaire de Québec donnera suite à El Dorado Sunset (2013) et Neo-Reconquista (2015) en octobre en poursuivant ses mélanges culturels et stylistiques. San Cristóbal Baile Inn a été enregistré au Mexique l'an dernier. Deux chansons, Mezcalero Feliz - qui célèbre le mezcal -, de même que Eres Una Bomba ont déjà circulé et permettront visiblement d'étirer la chaleur estivale jusqu'en automne. À noter que Boogát sera de passage au Cercle le 25 novembre.

• Pink, Beautiful Trauma, 13 octobre

Après son spectacle hautement couru et apprécié, cet été, sur les plaines d'Abraham, Pink a certainement fait le plein de fans à Québec. Ceux-ci seront heureux d'apprendre que la blonde chanteuse lancera son septième album, intitulé Beautiful Trauma, sous peu. Celle qui répond aussi au nom d'Alecia Moore a déjà partagé le simple What About Us, qui tourne amplement sur les ondes radio. Elle a fait équipe avec le réalisateur britannique Steve Mac, complice des Demi Lovato, Shakira, One Direction et autres James Blunt.

• The Barr Brothers, Queens of The Breakers, 13 octobre

On a eu la chance d'entendre les Barr Brothers cet été dans un projet world fort intéressant, mais c'est cet automne que le groupe québécois revient véritablement à l'avant-scène, avec son troisième album. Un nouvel enregistrement qui s'est fait attendre, mais qui semble avoir été bien mûri, à en juger les premiers extraits. You Would Have to Lose Your Mind, avec ses envolées atmosphériques et son tapis de cordes, ou It Came To Me, plus mordante et bluesy, laissent espérer le meilleur. Nicolas Houle

AUSSI À SURVEILLER

• Prophets of rage, Prophets of Rage, 15 septembre

• Ringo Starr, Give Me More Love, 15 septembre

• Wyclef Jean, Carnival III, 15 septembre

• Yusuf, The Laughing Apple, 15 septembre

• Godspeed You! Black Emperor, Luciferian Towers, 22 septembre

• Fergie, Double Dutchess, 22 septembre

• Macklemore, Gemini, 22 septembre

• The Killers, Wonderful Wonderful, 22 septembre

• Miley Cyrus, Younger Now, 29 septembre

• Dany Placard, Full Face, 29 septembre

• Demi Lovato, Tell Me You Love Me, 29 septembre

• Shania Twain, Now, 29 septembre

• Tangerine Dream, titre à déterminer, 29 septembre

• Benjamin Clementine, I Tell A Fly, 2 octobre

• Wolf Parade, Cry Cry Cry, 6 octobre

• Kelela, Take Me Apart, 6 octobre

• Liam Gallagher, As You Were, 6 octobre

• Beck, Colors, 13 octobre

• Robert Plant, Carry Fire, 13 octobre

• Courtney Barnett & Kurt Vile, Lotta Sea Lice, 13 octobre

• Esmerine, Mechanics Of Dominio, 20 octobre

• Weezer, Pacific Daydream, 27 octobre

• Noel Gallagher's High Flying Birds, 10 novembre

• Taylor Swift, Reputation, 10 novembre

• The Lost Fingers, Coconut Xmas, 3 novembre

Albums francophones

• Tire le coyote, Désherbage, 22 septembre

La voix haut perchée, le folk soigné et les mots bien choisis (c'est du moins ce à quoi il nous a habitués...) l'auteur-compositeur-interprète Benoît Pinette, alias Tire le coyote, donnera suite cet automne à ses albums Mitan et Panorama. La chanson Tes bras comme une muraille a donné le ton au printemps, la suite arrivera en même temps que l'automne. Le musicien offrira une prestation au Grand Théâtre le 22 septembre avant d'y revenir le 9 décembre.

• Maude Audet, Comme une odeur de déclin, 29 septembre

D'abord conceptrice de costumes au théâtre, Maude Audet n'a pas raté la cible en assumant ses envies de chanson. L'auteure-compositrice-interprète s'apprête à lancer un troisième album solo, réalisé par Ariane Moffatt et dont le titre, Comme une odeur de déclin, est emprunté à une adaptation de Smells Like Teen Spirit de Nirvana qu'elle a signée. Ladite pièce ne se retrouvera pas sur l'album, mais un premier extrait fort prometteur, Gallaway Road, laisse présager qu'on ne perdra pas grand-chose au change. Lancement au Knock-Out le 28 septembre.

• Pomme, À peu près, 29 septembre

Fin 2015, la jeune Française Pomme, Claire Pommet de son vrai nom, est débarquée chez nous les mains vides (son premier minialbum est paru quelque temps plus tard), mais précédée par un engouement certain venu de l'Hexagone. Celle qui a été vue au bras de Safia Nolin présente maintenant un premier album complet «dans lequel j'ai niché mon adolescence, mes rêves et surtout mes chagrins», a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux.

• Pierre Lapointe, La science du coeur, 6 octobre

Créateur à la plume fine et à la vision forte, Pierre Lapointe n'a pas l'habitude de faire les choses à moitié, ni de nécessairement rebondir là où on l'attend. De quoi attiser les attentes envers La science du coeur, un nouvel album qui paraîtra simultanément au Québec et en France. Les extraits déjà dévoilés - la pièce-titre d'une impitoyable beauté et l'incisive Sais-tu vraiment qui tu es? - prouvent que Lapointe cultive toujours les contrastes. En spectacle au Grand Théâtre les 7 et 8 décembre.

• Keith Kouna, Bonsoir Shérif, 6 octobre

S'il a repris du service avec Les Goules ces derniers temps - le déjanté groupe a notamment fait grand fracas sur les Plaines pendant le Festival d'été -, Keith Kouna n'en préparait pas moins son retour en solo. Après les éclectiques Les années monsieur, Du plaisir et des bombes et Le voyage d'hiver (dans lequel il revisitait Schubert à sa manière), il nous revient avec une proposition qui s'annonce plutôt décoiffante, selon ce qu'on a pu entendre. À voir à l'Impérial le 4 novembre. Geneviève Bouchard

*****

AUSSI À SURVEILLER

• Hugo Mudie, Cordoba, 15 septembre

• Nolwenn Leroy, Gemme, 15 septembre

• Kaïn, Welcome bonheur, 15 septembre

• Les chiens, LP, 15 septembre

• Raphaël, Anticyclone, 22 septembre

• Sarah Bourdon, Vallée d'argent, 22 septembre

• Daran, Endorphine, 22 septembre

• Florent Pagny, Le présent d'abord, 6 octobre

• Bernard Lavilliers, 5 minutes de paradis, 6 octobre

• Félix Dyotte, titre à venir, 13 octobre

• Alexandre Tharaud, Barbara, 13 octobre

• Natasha St-Pierre, L'alphabet des animaux, 20 octobre

• Ours, Pops, 20 octobre

• Lulu Gainsbourg, T'es qui là, 20 octobre

• Philippe Brach, Le silence des troupeaux, 3 novembre

• Emilie-Claire Barlow, Lumières d'hiver, 3 novembre

• 2Frères, titre à venir, 10 novembre

• De temps antan, Consolez-vous, 10 novembre

• Émile Proulx-Cloutier, titre et date à confirmer