Le livre de la semaine: Eva Braun (Un jour mon prince viendra)

Jean-Pierre Charland, Eva Braun (Un jour mon prince viendra), Hurtubise

L'auteur: Le Québécois Jean-Pierre Charland a connu un immense succès avec ses sagas historiques, notamment Les portes de Québec et Félicité . Professeur d'université à la retraite, il est titulaire d'un doctorat en histoire et d'un autre en didactique. Il a publié pas moins de 28 livres au cours des 15 dernières années.

Le prince et le crapaud

Uniquement à partir des photos d'Eva Braun, vu le peu d'écrits disponibles sur sa personne, l'auteur laisse aller son imagination pour décrire, de façon la plus plausible possible, comment une jeune fille sans histoire, élevée dans une famille austère et tirant le diable par la queue, vit sa première histoire d'amour avec «un drôle de petit bonhomme avec une moustache en forme de brosse à dents», un dénommé Herr Wolf.