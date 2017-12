Le livre de la semaine: Deux hommes de bien

Arturo Pérez-Reverte, Deux hommes de bien, Seuil

L'histoire: En cette fin de XVIIIe siècle, pendant que les Lumières jaillissent dans plusieurs pays d'Europe, l'Espagne nage toujours dans les délires de l'Inquisition et la noirceur inculte entretenue par la royauté et l'Église. En espérant une ouverture éventuelle des esprits, l'Académie royale délègue deux des siens à Paris pour en rapporter secrètement les 28 tomes de l'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert.

L'auteur: Avant de consacrer sa vie à l'écriture, Arturo Pérez-Reverte a été grand reporter et correspondant de guerre pendant deux décennies. Membre de l'Académie royale d'Espagne, il est actuellement l'auteur espagnol le plus lu avec 15 millions de livres vendus à travers le monde et traduit dans 15 langues. Il se passionne particulièrement pour les auteurs des Lumières et leurs influences sur la pensée moderne.

Aventure et philosophie

CRITIQUE / L'écriture de l'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert est sans doute l'une des plus formidables aventures intellectuelles du XVIIIe siècle. Cet ouvrage fondamental pour nos sociétés contemporaines est à la fois scientifique et philosophique.

À la fin du XVIIIe siècle, le pouvoir de l'Église et de son inquisition est oppressant en Espagne. Pourtant, des voix en faveur de la modernité se lèvent et atteignent les plus hautes institutions. Consciente que l'oeuvre doit être étudiée, l'Académie royale d'Espagne mandate deux de ses membres pour se rendre à Paris pour acquérir ses 28 volumes.

Ce contexte de bouleversement social teinte tout le roman d'Arturo Pérez-Reverte. Les deux académiciens qui prennent la route vers Paris s'opposent sur plusieurs aspects moraux et philosophiques fondamentaux. Si le bibliothécaire est très pieux, l'amiral s'en remet à la raison pour guider ses choix. Leurs discussions sur la religion, l'église ou encore la littérature sont profondes et incitent à la réflexion.

Deux hommes de bien est aussi un roman d'aventures de cape et d'épée. Les membres de l'Académie royale n'étaient pas tous favorables au projet d'acquérir l'Encyclopédie. Jugeant son contenu hérétique, on complote dans le dos des deux voyageurs. Ceux-ci ne devront pas qu'affronter les brigands des grands chemins.

Autre aspect intéressant du livre, c'est la capacité de l'auteur à nous transporter au XVIIIe siècle. Ses descriptions des conditions de vie des voyageurs de l'époque et des salons du Paris prérévolutionnaire sont d'une impressionnante justesse.

Le roman est écrit avec des sauts temporels. On suit également le narrateur dans la conception du roman, lorsqu'il effectuait des recherches ou ses entretiens préparatoires. Dans une longue entrevue, l'auteur a avoué avoir utilisé cette méthode pour rendre plus accessible l'histoire. Si certains apprécient ces sauts dans le temps, d'autres trouveront qu'ils sont souvent inutiles et qu'ils cassent le rythme. Pourquoi imposer ce making of? Gabriel Delisle, Le Nouvelliste ***

Un trop lourd bouquin

CRITIQUE / Less is more, ont l'habitude de dire nos amis anglophones au moment de vanter les mérites du minimalisme ou de la sobriété, en architecture comme en littérature et dans bien d'autres sphères de la vie aussi. En espagnol, si on se fie à Google, on traduirait ainsi, menos es más, un rappel plein d'amour pour Arturo Pérez-Reverte, qui n'est pourtant pas un amateur dans le domaine littéraire. L'ancien journaliste enchaîne en effet les romans depuis les années 80, souvent pour dépoussiérer, mi-fiction, mi-récit historique, l'Espagne d'aujourd'hui et d'autrefois.

Ici, l'insertion régulière à même le récit du résumé (pas si résumé) des recherches ou discussions ayant permis de reconstituer le voyage des Académiciens choisis pour rapporter de Paris l'Encyclopédie est assurément audacieuse, mais elle est également irritante, cassant le rythme de l'histoire et alourdissant un texte déjà empesé. L'annexe, c'est quand même une belle invention.

Invention qui permettrait de savourer pleinement le périple de l'Amiral et de don Hermógenes entre l'obscurantisme de Madrid et les toutes nouvelles Lumières de Paris, de profiter de leurs échanges philosophiques, de se réjouir de leurs rencontres inattendues avec des personnages historiques et d'applaudir leurs aventures tout en ayant l'occasion de parfaire notre connaissance de l'histoire espagnole.

Un ton moins pédagogique aurait aussi allégé ce voyage de 500 pages de deux hommes de bien que l'on arrête trop souvent en chemin. Sonia Bolduc, La Tribune **1/2

Extrait: la première page

Imaginer un duel à l'aube, dans le Paris de la fin du XVIIIe siècle, n'est pas difficile. Il suffit d'avoir lu quelques livres et vu quelques films. Le raconter par écrit est plus compliqué. Et le prendre pour départ d'un roman n'est pas sans risques. Le tout est d'obtenir du lecteur qu'il voie ce que l'auteur voit ou imagine. De devenir le regard de l'autre, celui qui lit, et de s'effacer discrètement afin que ce soit lui qui fasse corps avec l'histoire qu'on lui raconte. Celle de ces pages demande un précouvert de givre au petit matin, et une lumière diffuse, grisaillante, pour laquelle il serait utile de recourir à la douce brume, pas trop épaisse, qui s'élevait le plus souvent des bois aux alentours de la capitale française dont la plupart ont aujourd'hui disparu ou se sont fondus avec elle dès les premières lueurs du jour.

La scène appelle aussi des personnages. Dans l'éclat indécis du soleil qui ne se montre pas encore doivent se deviner, un peu estompées par la brume, les silhouettes de deux hommes. Légèrement en retrait, sous les arbres, à côté de trois voitures à chevaux arrêtées là il y a d'autres figures humaines, masculines, enveloppées dans des capes, les tricornes enfoncés jusqu'aux oreilles. Elles sont une demi-douzaine, mais sans intérêt pour la scène principale; aussi pouvons-nous nous passer d'elles pour le moment. Ce qui doit attirer notre attention, ce sont les deux hommes immobiles qui se font face, debout sur l'herbe mouillée du pré.

