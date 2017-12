La Fabrique culturelle: a cappella sur le pouce avec Les Margaux

Les chanteuses Sonia Painchaud, Esther Noël de Tilly et Annie Vigneau ont monté un répertoire de pièces envoûtantes et nostalgiques, avec des arrangements de voix douces et raffinées. En plus de leurs concerts inusités pour automobilistes, elles ont présenté leur répertoire et leurs sourires complices en formule spectacle acoustique sur le site historique de La Grave . Pour La Fabrique culturelle, elles ont concocté une performance pour emporter, en Chevrolet Deluxe 1941.