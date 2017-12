Rentrée musées: art, passion et objets

Mitchell / Riopelle, un couple dans la démesure, 12 octobre au 7 janvier 2018, MNBAQ

Dans la constellation des mythologies sentimentales et artistiques, plusieurs couples tumultueux ont marqué leur époque, dont le Québécois Jean-Paul Riopelle (1923-2002) et l'Américaine Joan Mitchell (1925-1992). Le MNBAQ, en collaboration avec le Musée des beaux-arts de l'Ontario et les successions des deux artistes, retracera leurs carrières respectives pendant leur 25 ans de vie commune (de 1955 à 1979), en présentant quelque 60 oeuvres issues de leur dialogue nourri autour de l'abstraction. Il s'agit de la première exposition muséale à poser un regard croisé sur le travail des deux artistes.

En 2013, le designer industriel Michel Dallaire a confié 130 pièces (objets et archives) au Musée de la civilisation. Le fonds, qui est au coeur de l'exposition, comprend entre autres le vélo BIXI, le flambeau des Jeux olympiques de 1976 à Montréal, le moniteur de son et de mouvement Angelcare, des objets destinés à la classe Affaires d'Air Canada (qui sont demeurés des prototypes à cause des déboires du transporteur aérien) et des mallettes Escapade, qui se sont écoulées à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde après que le Museum of Modern Art de New York en a commandé pour sa boutique. Intéressantes histoires en perspective.