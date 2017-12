Rentrée cinéma: un automne de passions

Aucun doute: Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve est le film le plus impatiemment attendu de la rentrée. Bien plus que les suites habituelles de superhéros et de Star Wars. Un drame d'anticipation qui devrait allier finesse, intelligence et feu d'artifice visuel. Un moment palpitant dans un automne inégal, avec quelques pépites, et un gros mois de décembre (Del Toro, Payne, Scott, Spielberg...). Il se pourrait même qu'on ait droit à Noël au dernier film du génial Daniel-Day Lewis comme acteur, un projet toujours sans titre de Paul Thomas Anderson. Mais ça, on va y croire quand on va le voir. Tour d'horizon.

<em>Blade Runner 2049</em> Fournie par Warner

Cinéma américain: Villeneuve en tête

• Lucky, de John Carroll Lynch

Au générique: Harry Dean Stanton, David Lynch et Ron Livingston

L'histoire: La quête spirituelle d'un athée de 90 ans (Stanton) et la galerie de personnages qui habitent sa petite ville du désert.

Coulisses: Premier long métrage comme réalisateur de l'acteur Lynch (Fargo, Zodiac, Le fondateur...). David Lynch a peu joué devant la caméra, mais il a déjà dirigé Dean Stanton quatre fois, dont dans Wild at Heart, mais, curieusement, jamais son homologue. (sortie le 15 septembre)

• Mère!, de Darren Aronofsky (Le cygne noir)

Au générique: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris et Michelle Pfeiffer

L'histoire: Un couple (Lawrence et Bardem) est mis à rude épreuve lorsque des visiteurs inattendus viennent troubler leur quiétude.

Coulisses: Pfeiffer dit ne pas avoir compris le scénario à sa première lecture, qu'elle a qualifié d'ésotérique. En fait, celui-ci serait vaguement inspiré du Bébé de Rosemary (1968), classique du fantastique de Roman Polanski. (15 septembre)

• La guerre des sexes, de Jonathan Dayton et Valerie Faris (Little Miss Sunshine)

Au générique: Emma Stone et Steve Carell

L'histoire: En 1973, Bobby Riggs (Carell), ex-champion et provocateur machiste, met au défi Billie Jean King (Stone), numéro un mondial, de le battre dans un match de tennis.

Coulisses: Le match original a été regardé par 50 millions de téléspectateurs dans 37 pays. Les réalisateurs sont mari et femme. Première mondiale au Festival de Toronto le 10 septembre. (22 septembre)

• Stronger, de David Gordon Green (Ananas Express)

Au générique: Jake Gyllenhaal et Tatiana Maslany

L'histoire: Le destin de Jeff Bauman (Gyllenhaal), qui perd ses jambes lors du sinistre attentat au Marathon de Boston en 2013 et qui devient un symbole d'espoir pour les habitants de la ville.

Coulisses: Tourné au même moment que Le jour des patriotes de Peter Berg (2016), sur le même sujet, Stronger prend un tout autre angle, basé sur la résilience. Inspiré du livre de Bauman sur son expérience. (22 septembre)

• Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve (L'arrivée)

Au générique: Ryan Gosling, Harrison Ford et Jared Leto

L'histoire: Un policier de Los Angeles (Gosling) cherche un homologue disparu depuis 30 ans (Ford) afin de lutter conjointement contre un nouvel ennemi (Leto) et ses réplicants.

Coulisses: Villeneuve a dit «non» à plusieurs suites, mais impossible pour celle-ci, malgré la pression : «Je sais que chaque fan va arriver au cinéma avec un bâton de baseball.» Roger Deakins, le célébrissime directeur photo, en est à sa troisième collaboration avec le Québécois. (6 octobre)

• Bienvenue à Suburbicon, de George Clooney (Bonne nuit et bonne chance)

Au générique: Matt Damon, Julianne Moore et Oscar Isaac

L'histoire: Une famille aux personnages plus grands que nature est perturbée par une violation de domicile.

Coulisses: Scénario des frères Coen. Après cinq réalisations, c'est la première fois que Clooney ne joue pas dans son film. Le cinéaste a dû couper le rôle de Josh Brolin au montage. (27 octobre)

• Thor : Ragnarok, de Taika Waititi (Hunt for the Wilderpeople)

Au générique: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston et Cate Blanchett

L'histoire: Thor (Hemsworth) est engagé dans une course contre la montre pour empêcher la toute-puissante Hela (Blanchett) de détruire son monde et sa civilisation d'origine.

Coulisses: Taika Waititi est un réalisateur néo-zélandais dont Ragnarok est la première production américaine... La très talentueuse Blanchett a cédé aux pressions de ses enfants en acceptant le rôle principal féminin. Le film arrive 55 ans après les débuts de Thor et Hulk. (3 novembre)

• La ligue des justiciers, de Zack Snyder (L'homme d'acier)

Au générique: Ben Affleck, Henry Cavill et Gal Gadot

L'histoire: Batman (Affleck) et Wonder Woman (Gadot) s'allient pour combattre un ennemi commun, avec l'aide des superhéros qui forment la ligue des justiciers.

Coulisses: Joss Whedon (Les Avengers) a dû compléter le film, Znyder se retirant après une tragédie familiale. L'action est en continuité avec le pas très bon Batman vs Superman. En 2007, George Miller (Mad Max) a entrepris sa version de La ligue des justiciers avant que le tournage soit interrompu. (17 novembre)

• Le jeu de Molly, d'Aaron Sorkin

Au générique: Jessica Chastain, Idris Elba et Kevin Costner

L'histoire: Une ex-athlète olympique (Chastain), qui dirige des tournois de poker réservé aux célébrités, devient la cible du FBI après que la mafia russe ait infiltré ses activités.

Coulisses: Basé sur l'autobiographie de Molly Bloom. Première réalisation pour le talentueux Sorkin, scénariste oscarisé pour Le réseau social (2010), qui a aussi écrit Moneyball et Steve Jobs. (22 novembre)

• Star Wars : Les derniers Jedi, de Rian Johnson (Une arnaque presque parfaite)

Au générique: Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill et Oscar Isaac

L'histoire: Rey (Ridley) poursuit sa quête épique avec Finn (Boyega), Poe (Isaac) et Luke Skywalker (Hamill) après les évènements du Réveil de la force (2015).

Coulisses: La production a conservé toutes les scènes de la regrettée Carrie Fischer. C'est la première fois que Kenny Baker ne se glisse pas dans R2-D2 - il est, lui aussi, décédé. La sortie marque le 40e anniversaire du premier Star Wars. (15 décembre)

• Downsizing, d'Alexander Payne (Nebraska)

Au générique: Matt Damon, Kristen Wiig et Brigette Lundy-Paine

L'histoire: Une satire sociale sur un homme (Damon) qui décide de se rapetisser pour avoir une meilleure vie...

Coulisses: Premier scénario original pour Payne depuis Citizen Ruth (1996), son seul film qui n'a pas été nommé aux Oscars. La rumeur prévoyait une première mondiale au dernier Festival de Cannes. Il a plutôt obtenu les accolades de la critique à Venise. (22 décembre)

*****

AUTRES SORTIES

<em>Ça</em> Fournie par Warner Bros.

8 septembre

Bienvenue à la maison, de Hallie Meyers-Shyer

Ça, d'Andres Muschietti

15 septembre

Assassin américain, de Michael Cuesta

Rebel in the Rye, de Danny Strong

Brad's Status, de Mike White

22 septembre

Kingsman : Le cercle d'or, de Matthew Vaughn

Lego Ninjago le film, de Charlie Bean, Paul Fisher et Bob Logan

Woodshock, de Kate et Laura Mulleavy

29 septembre

Fabriqué en Amérique, de Doug Liman

Lignes interdites, de Niels Arden Oplev

13 octobre

Bonne fête encore, de Christopher Landon

20 octobre

La montagne entre nous, d'Hany Abu-Assad

Géotempête, de Dean Devlin

Inspire, d'Andy Serkis

Only the Brave, de Joseph Kosinski

Same Kind of Different As Me, de Michael Carney

27 octobre

Jigsaw, de Michael et Peter Spierig

3 novembre

Les mères indignes se tapent Noël, de Scott Moore et Jon Lucas

Wonderstruck, de Todd Haynes

10 novembre

Le crime de l'Orient Express, de Kenneth Branagh

Le retour de papa 2, de Sean Anders

The Star, de Timothy Reckart

Red Sparrow, de Francis Lawrence

17 novembre

Merveilleux, de Stephen Chbosky

22 novembre

Coco, d'Adrian Molina et Lee Unkrich

L'heure la plus sombre, de Joe Wright

Un justicier dans la ville, d'Eli Roth

8 décembre

All the Money in the World, de Ridley Scott

The Shape of Water, de Guillermo Del Toro

15 décembre

Ferdinand, de Carlos Saldanha

22 décembre

Bright, de David Ayer

Jumanji : Welcome to the Jungle, de Jake Kasdan

L'homme de six millions, de Damian Szifron

La note parfaite 3, de Trish Sie

The Post, de Steven Spielberg

25 décembre

Le maître de la scène, de Michael Gracey

Titre à venir, de Paul Thomas Anderson

Cinéma québécois: oeuvres de jeunesse

Une image du film Pieds nus dans l'aube de Francis Leclerc Dominic Gauthier

L'automne est toujours une promesse de bonne récolte pour notre cinéma et la rentrée 2017 ne fera pas exception. Dans le lot, on note le très attendu Et au pire, on se mariera, adapté par la solide Léa Pool; la nouvelle réalisation de Luc Picard; le film de Francis Leclerc inspiré du premier roman de son père Félix et le premier long métrage de Samuel Matteau, créatif cinéaste de Québec. Les cinéphiles de la région auront le privilège de les voir en primeur au Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ), des films qui ont en commun les révoltes et les passions de l'enfance.

• Et au pire, on se mariera

Léa Pool a une riche filmographie, parfois demeurée trop confidentielle. Les choses ont changé avec l'immense succès populaire de La passion d'Augustine (2015). Et au pire, on se mariera devrait lui permettre de continuer sur cette lancée. Le roman de Sophie Bienvenu, adapté avec la cinéaste, traite des amours interdites et de la violence des premiers émois, ceux d'Aïcha (Sophie Nélisse), 14 ans, victime d'un fulgurant coup de foudre pour Baz (Jean-Simon Leduc) - qui a le double de son âge. Au grand désarroi de sa mère, interprétée par Karine Vanasse. Notons que la célèbre actrice retrouve la cinéaste qui lui a donné son premier rôle dans Emporte-moi (1999). (Sortie le 15 septembre)

• Les rois mongols

Pour son quatrième long métrage, Luc Picard aura l'honneur de l'ouverture du FCVQ avec Les rois mongols. Située en octobre 70, l'adaptation du roman de Nicole Bélanger, coscénariste avec Picard, met en vedette Manon, une ado de 12 ans qui se révolte contre son éventuel placement en famille d'accueil. En compagnie de son petit frère et de leurs deux cousins, ils vont kidnapper une vieille dame et fuir la ville, déterminés à trouver un refuge pour vivre libres et heureux. Évidemment, ça ne se passera pas comme prévu... (22 septembre)

• Pieds nus dans l'aube

Fred Pellerin a écrit deux scénarios tournés par Luc Picard. Cette fois, il a prêté son talent de conteur à Francis Leclerc, les deux artistes signant à quatre mains l'adaptation du premier roman de Félix Leclerc (1947), qui évoque l'enfance de grand poète de l'île d'Orléans. Le film, qui se déroule dans l'entre-deux-guerres, relate les évènements inattendus qui viennent bouleverser la vie d'une famille par l'entremise du regard d'un garçon de 12 ans. Le cinéaste de Mémoires affectives (2004) s'est associé à plusieurs de nos plus grands acteurs : Roy Dupuis, Claude Legault, Robert Lepage, Guy Thauvette... (27 octobre)

• Junior majeur

Le drame sportif d'Éric Tessier ne sera pas présenté au FCVQ - il fera plutôt l'ouverture Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, fin octobre. Logique, puisqu'il y a été tourné en bonne partie ainsi qu'à Saguenay. L'histoire de Junior majeur se déroule cinq ans après la fin de Pee-wee 3D. Le hockeyeur vedette Janeau Trudel (Antoine Olivier Pilon) évolue avec les Saguenéens de Chicoutimi. Pressenti pour être repêché dans la LNH, plusieurs écueils se dresseront cependant sur sa route. Rémi Goulet, Alice Morel-Michaud et Claude Legault reprennent leur rôle respectif. Gros succès populaire en vue. (23 novembre)

• Ailleurs

À tout seigneur, tout honneur, Ailleurs de Samuel Matteau sera présenté en primeur le 16 septembre au FCVQ. Le jeune réalisateur de Québec a travaillé activement et longtemps pour ce premier effort, tourné dans la capitale il y a un an et demi. Précédemment intitulé Squat, ce récit initiatique raconte l'histoire «désarmante» d'un jeune qui fugue sa banlieue pour sauver son meilleur ami. Les deux ados sont ensuite confrontés à la rue et à la liberté. Matteau promet un long métrage sur «une amitié hors de l'ordinaire» avec «une esthétique particulière, une sensibilité poétique». Très hâte de voir ça. (décembre)

*****

AUTRES SORTIES

• La résurrection d'Hassan, Carlo Guillermo Proto (22 septembre)

• Toujours ensemble, Jesse Klein, (29 septembre)

• La ferme et son état, Marc Séguin (29 septembre)

• Innocent, Marc-André Lavoie (13 octobre)

• La petite fille qui aimait trop les allumettes, Simon Lavoie (3 novembre)

• Ta peau si lisse, Denis Côté (6 décembre)

• Le trip à trois, Nicolas Monette (20 décembre)

• Nous sommes les autres, Jean-François Asselin (automne)

Cinéma international: encore plus de qualité

<em>Barbara</em> Fournie par MK2 | Mile End

L'arrivée récente d'un nouveau distributeur au Québec, MK2|Mile End, qui s'ajoute à d'autres, bien établis, vient élargir et renforcer, à notre plus grande joie, l'offre du cinéma d'auteur. Pas moins de cinq productions européennes qui étaient en Sélection officielle au Festival de Cannes prendront l'affiche cet automne, sans compter tout le reste, très solide - comme la présence du dernier Klapisch au Festival de Québec. Le cinéphile ne peut que s'en réjouir!

• Victoria et Abdul

Lundi, Victoria et Abdul sera présenté en première mondiale au 74e Festival de Venise où son réalisateur, Stephen Frears, obtiendra un prix prestigieux qui récompense un cinéaste qui apporte une contribution originale et innovante au cinéma contemporain! Le Britannique en a amplement fait la preuve, des Arnaqueurs (1990) à Philomena (2014). Il retrouve d'ailleurs la fabuleuse interprète de ce dernier film : Judy Dench, dans le rôle de la reine Victoria. Le drame biographique explore la relation improbable entre la souveraine et son serviteur indien Abdul Karim (Ali Fazal). Très prometteur. (Sortie le 22 septembre)

• Barbara

Mathieu Amalric a eu l'honneur du film d'ouverture de la section Un certain regard au Festival de Cannes avec Barbara. Il en est revenu avec le Prix de la poésie du cinéma, en plus d'obtenir le Jean-Vigo 2017 qui encourage l'indépendance d'esprit et l'originalité du style. Cet antidrame biographique est en effet un beau choc esthétique, même si sa proposition ne va pas au bout de sa folie. Elle a toutefois l'avantage de porter un regard particulier sur la célèbre chanteuse, fabuleusement interprétée par Jeanne Balibar. Barbara est un fascinant hommage au cinéma autant qu'à l'interprète de L'aigle noir.(3 novembre)

• Mise à mort du cerf sacré

Le brillant et hypnotique drame de Yorgos Lanthimos (Le homard) méritait mieux que le Prix ex aequo du scénario à Cannes. Ce véritable électrochoc cinématographique est une perturbante tragédie grecque sur la conséquence de ses actes. À savoir un chirurgien (Colin Farrell) qui doit sacrifier un membre de sa famille pour sauver les autres d'une mort certaine. Un véritable dilemme cornélien. Lanthimos fait sans cesse augmenter la pression, dans un mélange d'absurde et d'horreur qui glace le sang, grâce à une réalisation très maîtrisée. Farrell et Nicole Kidman y sont tout aussi remarquables. (11 novembre)

• Rock'n roll

La plus récente comédie de Guillaume Canet, qui ne fait jamais dans la dentelle, a profondément divisé la critique et le public. Autofiction satirique, elle met en scène Canet et sa compagne Marion Cotillard, où il tente de pourfendre son image de gendre idéal tout en proposant une métaphore sur le jeunisme, en général, et au cinéma en particulier. L'acteur-réalisateur joue évidemment à brouiller les pistes entre la réalité et la fiction lorsqu'il réalise qu'il projette une image ringarde et pas très sexy auprès des actrices plus jeunes... Bien hâte de voir de quoi il en retourne. (24 novembre)

• The Square

Lorsque Pedro Almodovar a remis la très méritée Palme d'or à Ruben Östlund (Force majeure) à Cannes, en mai, il a souligné que le puissant drame hypnotique a été réalisé de main de maître par le Suédois. «Ça a été filmé avec une imagination incroyable.» Tout à fait d'accord. The Square nous met face à notre hypocrisie, nos petites lâchetés sociales par l'entremise de son conservateur de musée BCBG, et cette tendance de plus en plus répandue à l'individualisme et son corollaire : les limites de cette liberté individuelle dont nous nous réclamons. J'ai très hâte de revoir ce film comme il ne s'en tourne pas assez. (fin novembre)

*****

AUTRES SORTIES

• Let There Be Light, de Mila Aung-Thwin (15 septembre)

• Et les mistrals gagnants, d'Anne-Dauphine Julliand (22 septembre)

• Retour en Bourgogne, de Cédric Klapisch (29 septembre)

• 120 battements par minute, de Robin Campillo (13 octobre)

• Goodbye Christopher Robin, de Simon Curtis (13 octobre)

• L'étranger, de Martin Campbell (13 octobre)

• Le bonhomme de neige, de Tomas Alfredson (20 octobre)

• Human Flow, d'Ai Weiwei (20 octobre)

• Gabriel et la montagne, de Fellipe Barbosa (20 octobre)

• Crise R. H., de Nicolas Silhol (27 octobre)

• L'amant double, de François Ozon (17 novembre)

• L'homme qui a inventé Noël, de Bharat Nalluri (novembre)

• Noël et compagnie, d'Alain Chabat (8 décembre)

• L'autre côté de l'espoir, d'Aki Kaurismäki (8 décembre)

• Le sens de la fête, d'Éric Toledano et Olivier Nakache (15 décembre)

• Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino (15 décembre)

• Au revoir là-haut, d'Albert Dupontel (22 décembre)