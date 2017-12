Hors champ

La citation de la semaine

Mère!, le nouveau film de Jennifer Lawrence réalisé de main de maître par Darren Aronofsky, a déconcerté beaucoup de gens par son audace. Le prochain, plus conventionnel si on se fie à la bande-annonce, devrait obtenir de meilleurs résultats au box-office. D'autant que dans Red Sparrow, la talentueuse actrice se glisse dans la peau d'une espionne qui doit se servir de ses charmes comme arme... JLaw retrouvera le réalisateur d'Hunger Games, Francis Lawrence, et une distribution haut de gamme comprenant Joel Edgerton, Mary-Louise Parker, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons et Charlotte Rampling. Sortie prévue: 2 mars 2018