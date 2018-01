La voix de votre prochaine auto pourrait provenir de Montréal

L'émergence des commandes vocales en voiture pourrait propulser à l'avant-scène de l'industrie automobile une technologie développée en grande partie à Montréal, qui permettra bientôt de parler tout à fait naturellement avec votre véhicule afin que celui-ci accomplisse certaines tâches.

En combinant des algorithmes d'intelligence artificielle et sa technologie de reconnaissance vocale, Nuance Communication, entreprise américaine ayant un important labo de recherche et développement à Montréal, compte damer le pion aux Amazon, Google et Apple de ce monde en offrant plus qu'une simple interface vocale.