Sortir: la culture, c'est comme la confiture...

La culture, c'est comme la confiture... moins on en a, plus on l'étale. Question de ne pas en arriver là, tout le Québec met de l'avant son art et sa culture en fin de semaine à l'occasion des Journées de la culture. De vendredi à dimanche, des centaines d'activités interactives sont offertes gratuitement un peu partout en province. Le but ici était de vous présenter une compilation des activités les plus intéressantes et originales présentées à Québec et à Lévis. Mais vous comprendrez qu'à travers les quelque 300 activités offertes de part et d'autre du fleuve Saint-Laurent, mes choix sont loin de représenter toute la variété de choses à découvrir pour se coucher moins niaiseux. Tout de même, voici quelques propositions particulièrement intéressantes.

La Belle au bois dormant au ballet

Le Ballet de Québec propose un extrait de 45 minutes du ballet La Belle au bois dormant, spectacle qui sera présenté au Grand Théâtre en mars 2018.

La prestation sera suivie d'une discussion entre le public et les danseurs.

Dimanche de 14h à 16h au Centre Uriel (réservation obligatoire au 418 525-5751 ou au info@christianebelanger-danse.com

***

Les dessous de L'Anglicane

La salle de spectacle L'Anglicane se dévoile dimanche lors d'une visite à caractère historique de cet ancien site anglican datant de 1848. Les visiteurs passeront des coulisses à la scène, en passant par la nef de l'ancienne église et ses annexes.

Dimanche de 11h à 12h à L'Anglicane (info : 418 838-6001)

***

À la manière d'Alfred Pellan

Située dans le quartier Limoilou, plus précisément où Alfred Pellan a grandi et découvert sa passion pour l'art, la galerie Chez Alfred-Pellan invite samedi le public à une création collective inspirée par l'oeuvre du peintre.

Également, la Société historique de Limoilou y sera pour parler de la vie dans le quartier à l'époque où Alfred Pellan y résidait.

Création collective : samedi de 11h à 16h à la galerie Chez Alfred-Pellan

Conférence de la Société historique de Limoilou : dimanche de 14h à 15h à la galerie Chez Alfred-Pellan

***

Gospel déconstruit

Un atelier concert interactif et un concert gospel commenté, le tout tournant autour de l'histoire du gospel. C'est ce qu'offre le choeur Gospel Station 8 à l'occasion des Journées de la culture.

Atelier interactif : vendredi de 20h à 22h au Vieux Bureau de Poste (réservation obligatoire au 418 839-1018)

Concert commenté : dimanche de 10h30 à 12h à l'église Saint-Jean-Chrysostome (info : 418 836-0453)

***

Parlant de confitures...

Et parlant de confitures, elles seront à l'honneur jusqu'à dimanche aux jardins de l'Hôtel-de-Ville à l'occasion du tout premier Marché des saveurs du Vieux-Québec. Une dizaine de producteurs locaux seront sur place pour offrir pommes, maïs, courges - parmi lesquelles les incontournables citrouilles -, mais également confitures et gros bretzels aux visiteurs.

Également, un atelier de décoration de citrouilles saura préparer les tout-petits à l'Halloween.

Pour pallier le manque de commerces locaux et de proximité présents dans le Vieux-Québec, Annick Deschênes, directrice de la SDC Vieux-Québec, espère en faire un événement récurrent dès l'an prochain.

Jusqu'à dimanche de 11h à 18h aux jardins de l'Hôtel-de-Ville

Entrée gratuite