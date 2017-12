C'est dehors que ça se passe ce week-end

Magie à la belle étoile

Plusieurs crieront au sacrilège, mais c'est de cette manière, en 2015, que j'ai vu Retour vers le futur pour la première fois. À la belle étoile à la place D'Youville, entourée d'habitués de l'univers de Back to the Future. Entre les applaudissements de la foule, lorsque Marty et Doc parviennent à se synchroniser avec la foudre, et l'ambiance bon enfant, j'ai passé là un exceptionnel moment.