3 idées de sorties pour la fin de semaine

Entrez dans la danse!

Les professionnels l'attendaient depuis longtemps, cette Maison pour la danse de Québec. Si elle est d'abord et avant tout conçue pour eux, la Maison ouvre également grand ses portes au public amateur de 6e art grâce à un éventail de cours, passant du tango au baladi. Point culminant de cinq jours de festivités entourant l'ouverture du lieu : un party dansant (quoi d'autre!) où tout le monde est invité à venir tester les planchers de danse. Pour l'occasion, les six studios de la Maison, répartis sur trois étages, vibreront aux rythmes du DJ Alexandre Berthier, le tout parsemé de quelques performances de danseurs invités. Beaucoup de surprises, nous dit-on. Conseil de fille à filles : oubliez les talons hauts samedi soir. Allez-y pour le confort! Et juste avant le party, ne manquez pas la finale de l'événement phare des festivités d'ouverture, Osez!, ce cadavre exquis dansant réunissant 26 danseurs et 5 chorégraphes.

Osez! : vendredi à 17h30 et samedi à 19h à la Maison pour la danse de Québec, située au 336, rue du Roi, dans Saint-Roch (entrée gratuite)

Party d'ouverture : samedi dès 21h à la Maison pour la danse (entrée gratuite)

***

Des crêpes et des arts

Une sculpture haute de 16 pieds non seulement impressionnante par sa taille, mais par le fait qu'elle permet de préparer des crêpes... Ça vous intrigue, ou vous donne faim? L'immense machine à crêpes, création de l'artiste Mathieu Fecteau, sera installée en plein coeur de l'avenue Cartier ce samedi à l'occasion de Montcalm en fête. Cette sculpture «loufoque, ludique et animée» sera «le clou de l'événement», pense Jean-Pierre Bédard, directeur général de la SDC Montcalm. Souhaitant mettre l'art en avant-plan, Montcalm en fête reprendra d'ailleurs cette année des éléments de la Folle foire, événement présenté lors de l'ouverture du pavillon Pierre Lassonde. Une dizaine de stations réparties sur l'avenue Cartier, qui sera piétonnière samedi, offriront donc surprise et émerveillement aux passants. Un peu à la manière d'Où tu vas quand tu dors en marchant, illustre M. Bédard.

Samedi de 11h à 17h sur l'avenue Cartier, entre René-Lévesque et Grande Allée (entrée gratuite)

***

Bière et musique au parc

La bière coulera à flots en fin de semaine au parc de l'Anse-à-Cartier, parce que s'y tiendra pour une troisième année le Festival des brasseurs et artisans de Québec, un événement convivial où les familles sont bienvenues, précise son organisateur, Antoine Bernatchez. Pas moins de 14 microbrasseries y seront, dont le Griendel, La Korrigane, Le Corsaire et La Barberie, mais également Les Grands Bois, la microbrasserie des Beaux Prés et celle de Bellechasse. La Souche, le Noctem et la Bécane à bouffe y seront également avec de la bière, bien sûr, mais également des menus conçus spécialement pour l'occasion. Comme le nom de l'événement le dit, un marché des artisans prendra également place au parc de l'Anse-à-Cartier. Et pour ajouter au plaisir, des performances musicales seront présentées vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi. Parmi les artistes invités, mentionnons Jah & I et les Dales Hawerchuk.