Un 29 septembre dans l'Histoire

C'est arrivé un 29 septembre

• 1988 - Les États-Unis lancent leur première mission habitée depuis la catastrophe de Challenger survenue deux ans et demi plus tôt.

«Le risque de se tromper aiguise le désir de voir juste et relève le plaisir d'avoir probablement raison, et il y a un plaisir, je ne dirai pas plus grand mais plus piquant, à être à peu près certain qu'on a raison qu'à en être pleinement sûr.» (Émile Faguet, L'Art de lire)