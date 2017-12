Un 10 septembre dans l'Histoire

C'est arrivé un 10 septembre

• 1969 - Violence à Saint-Léonard, entre militants de l'inscription à l'école française et ceux du libre choix de l'école anglaise; l'Union nationale de Jean-Jacques Bertrand et l'Opposition libérale céderont à ces derniers en adoptant le bill 63.

• 1962 - L'Australien Rod Laver réussit le grand chelem, gagnant le tournoi de tennis de New York après ceux de Sydney, Paris et Londres.

«Tout ce que notre sagesse peut, ce n'est pas grand-chose; plus elle est aiguë et vive, plus elle trouve en soi de faiblesse et se défie d'autant plus d'elle-même.» (Michel Eyquem de Montaigne, Essais)